Comment mieux utiliser mon produit

Quelle eau dois-je utiliser pour remplir le réservoir d'eau et préparer ma boisson ?

L'eau du robinet (eau potable domestique) convient parfaitement tant qu'elle ne contient pas d'odeurs susceptibles d'altérer le goût de la boisson. L'eau en bouteille convient également.

Ne pas utiliser d'eau réfrigérée ou chaude car cela pourrait avoir une incidence sur la température de la boisson.

Utilisez toujours de l'eau fraîche et remplacez l'eau si l'appareil n'a pas été utilisé pendant plus de 2 jours.

Pour les boissons froides, utilisez de l'eau à température ambiante, jamais de l'eau réfrigérée, et placez deux ou plusieurs glaçons (20 g par glaçon) dans la tasse.

Notez que la dureté de l'eau est la première cause de calcification de la machine. Il est donc recommandé de détartrer la machine fréquemment (tous les 3 mois ou moins selon la dureté de l'eau).

Maintenance et nettoyage

Pourquoi détartrer ?

Le calcaire se dépose naturellement dans votre appareil ; un détartrage régulier le préservera et lui assurera une plus longue longévité. Le détartrage assure une qualité de café constante dans le temps. Le calcaire risque d'altérer de façon définitive les performances de la machine.

Quelle est la meilleure manière de détartrer ou nettoyer ma cafetière expresso ?

Suivez les instructions contenues dans votre manuel d'instructions personnel pour le détartrage de votre machine, du fait que les méthodes varient selon le modèle de machine que vous possédez.

Nous vous recommandons d'utiliser le produit de détartrage fourni par la marque.

Pour une utilisation moyenne journalière de 4 tasses et si l'eau est calcaire, nous vous recommandons le détartrage de votre machine au moins tous les 3 mois.

Si vous habitez dans une zone ou l'eau est très calcaire, vous pourriez avoir à le faire plus souvent.

Faut-il nettoyer le réservoir à eau ?

Oui, si celui-ci est entartré.

Nettoyez-le à l'eau claire et/ou avec les produits de nettoyage conseillés par la marque de votre appareil.

Cela peut éviter des problèmes d'obstruction de la sortie d'eau et des problèmes d'hygiène.

Support technique

Que faire s'il y a de l'eau ou du café sous l'appareil ?

Vérifiez si le bac récolte-gouttes n'a pas débordé et videz-le si nécessaire.

Vérifiez le bon positionnement du bac récolte-gouttes.

Que faire si l'eau ne coule pas ?

Si votre machine n'a pas été utilisée pendant plusieurs mois, la pompe peut avoir des difficultés à réamorcer l'écoulement d'eau.

Lorsque vous sélectionnez une petite ou une grande tasse, la pompe fait beaucoup de bruit mais pas une goutte ne sort.

- Retirer la capsule s'il y en a une.

- Remplir le réservoir au maximum avec de l'eau chaude (60°C).

- Mettre la machine en marche et sélectionnez la grande tasse.

- Retirer et remettre le réservoir en place toutes les 3 secondes. Des bulles d'air doivent s'échapper de la valve du réservoir.

- L'amorçage est réalisé et l'eau s'écoule par la sortie café.



Si l'amorçage est impossible après ces manipulations, apportez la machine à un centre de réparation agréé.

Que faire si le câble d'alimentation de mon appareil est endommagé ?

N'utilisez pas votre appareil. Afin d'éviter tout danger, faites-le obligatoirement remplacer par un réparateur agréé.

Que faire en cas de dysfonctionnement de l'appareil ?

Après avoir respecté les consignes du mode d'emploi pour la mise en marche de l'appareil, assurez vous du bon fonctionnement de votre prise de courant avec un autre appareil. S'il ne fonctionne toujours pas, n'essayez pas de démonter ni de réparer l'appareil vous-même et contactez le service clients.

Questions diverses

Qu'est ce qu'un expresso par rapport à un café filtre ?

L'expresso est plus fort en arômes qu'un café « normal ».

En effet, on reconnaît un expresso à son arôme savoureux et à sa mousse onctueuse qui se dessine à la surface de la tasse.

Ceci nécessite une pression de 15 bars (obtenue uniquement avec des machines à expresso), une eau portée à 90-92°C et un café finement moulu et dosé (7 g par tasse).

Où déposer mon appareil lorsqu'il arrive en fin de vie ?

Déposez votre appareil dans un centre de tri sélectif ou un centre d'élimination des déchets.

Je viens d'ouvrir mon nouvel appareil et je pense qu'il manque une pièce. Que dois-je faire ?

Si vous pensez qu'une pièce est manquante, contactez le centre des services consommateurs et nous vous aiderons à trouver une solution appropriée.

Où puis-je acheter des accessoires, des consommables ou des pièces de rechange pour mon appareil ?

Trouvez les accessoires, consommables et pièces de rechange pour votre produit en vous rendant dans la boutique accessoires du site.

Quelles sont les conditions de garantie de mon produit ?

Toutes les informations sont détaillées dans la rubrique Garantie de ce site.